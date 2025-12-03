Atalanta-Genoa, fischi e cori di protesti dei tifosi contro la Lega per l'orario del match
Fischi del pubblico durante l'inno della Serie A prima del calcio d'inizio di Atalanta-Genoa, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Atalantini e genoani si son uniti nella protesta contro l'orario del match in un giorno lavorativo e hanno cantato il coro "Lega Italiana figli di p*****a".
Queste le formazioni della gara:
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.
A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Samardzic, Lookman, Ederson, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Krstovic.
Allenatore: Palladino.
GENOA (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Stanciu, Masini, Fini; Carboni, Ekhator.
A disposizione: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Onana, Ekuban, Marcandalli, Colombo, Cueca, Venturino.
Allenatore: De Rossi.
