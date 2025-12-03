Genoa, summit per il rinnovo con l'entourage di Aaron Martin. Intanto piace Machado
Il Genoa si muove per blindare Aaron Martin. Come scrive Il Secolo XIX, i rossoblù nei prossimi giorni incontreranno infatti gli agenti del laterale spagnolo: in ballo c’è un nuovo accordo, con la richiesta di ingaggio da parte del giocatore classe 1997 che vorrebbe andare oltre il milione netto (cifra superiore rispetto agli attuali 900.000 euro).
L’attuale contratto scade a giugno, ma c’è l'opzione di un rinnovo automatico per un ulteriore anno: va però trovata un’intesa per evitare una rottura tra le parti, con conseguenti inserimenti da parte di altri club. Su Martin - lo ricordiamo - è attivo ormai da settimane il pressing della Lazio. Intanto - riporta la medesima fonte - il Grifone si guarda intorno proprio a sinistra e pensa al colombiano Deiver Machado, esterno 32enne in scadenza di contratto con il Lens.
I convocati per la gara odierna di Coppa Italia contro l'Atalanta (fischio d'inizio alle ore 15): c'è anche Aaron Martin
Mister Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con l'Atalanta, gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tornano Cuenca, Messias e Norton-Cuffy; assenti invece Grønbæk, Malinovskyi e Sabelli. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Østigard, Otoa, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Masini, Onana, Stanciu, Thorsby, Cuenca.
Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.