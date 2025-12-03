Mandorlini: "La Fiorentina si deve sporcare, ora soffre di testa. Ma i valori sono importanti"

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Bologna, Hellas Verona e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della situazione della squadra di Paolo Vanoli: "Ogni tanto nel calcio succede che non vengano rispettati i progetti e le aspettative. È un momento difficile, ci sono tutti i presupposti per uscirne però. La qualità della squadra non è da ultima in classifica, bisogna uscirne in fretta".

Com'è possibile che la Fiorentina sia ultima in classifica?

"Il valore tecnico c'è e i rimedi si possono trovare, non è questo il valore di questa squadra. Ora è subentrato Vanoli. La condizione psicologica non è delle migliori, la squadra soffre di testa. In questo momento qui, come giustamente ha detto Vanoli, la cosa più importante è la mentalità. Secondo me la squadra si deve 'sporcare' per uscire da questa situazione".

Il calendario aiuterà la Fiorentina?

"Ora deve pensare prima al Sassuolo, e tornare alla vittoria. La Fiorentina ha dei valori importanti e devi tirarli fuori. Bisogna pensare una gara alla volta e trovare la forza per centrare la prima vittoria. Poi le cose possono cambiare. Ora conta rimboccarsi le maniche. Tutti si devono calare in una situazione diversa, anche e soprattutto i giocatori devono dare di più".