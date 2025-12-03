Milan, Allegri risponde a Sarri sulle postazioni VAR: "Non dobbiamo deciderlo noi"

Dopo le polemiche relative al mancato calcio di rigore concesso dall'arbitro Collu alla Lazio contro il Milan, Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha risposto a Maurizio Sarri, che aveva proposto di mettere le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset, il tecnico del Diavolo ha spiegato: "Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile"

Vuole vincere la Coppa?

"La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo"

Come sta Pulisic?

"Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo con il Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni".

