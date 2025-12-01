Desire Doué è il Golden Boy del 2025: "Segnare in finale di Champions è stato un sogno"

"Sono orgoglioso di raccogliere questo riconoscimento". A parlare è il Golden Boy del 2025 Desire Doué ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante del Paris Saint Germain è l'ospite principale della cerimonia di premiazione del riconoscimento che ogni anno incorona il miglior giovane del mondo, consegnato dal quotidiano Tuttosport e che questa sera si svolge al Salone dell'auto di Torino. Ad avere la meglio, quest'anno, è stato appunto il 2005 francese, che succede all'asso del Barcellona Lamine Yamal. Queste le sue parole: "Se vado a vedere la lista di chi lo ha vinto prima di me: Messi, Mbappé… alcuni tra i migliori di sempre. Oggi per me essere qui, su questo palcoscenico, è un segno".

L'anno scorso avete vinto tutto col PSG: vi sentite una delle squadre più forti di sempre?

"Forse è un po' pretenzioso. Ma noi siamo uno dei migliori club al mondo e questa dev'essere la nostra ambizione".

Cosa ha provato a fare due gol ed un assist in finale di Champions?

"E' eccezionale vincere la Champions, ma segnare un gol è una cosa che difficilmente puoi anche immaginare e io ce l'ho fatta".