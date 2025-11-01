PSG, Luis Enrique: "Vincerà chi è più costante. L'infortunio di Doué? Fa parte del calcio"

In vista della gara contro il Nizza, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: "La squadra che vincerà la Ligue 1 sarà la più costante. Non solo nelle prime dieci partite, ma anche nelle dieci successive. In ogni partita. Certo, possiamo migliorare le nostre prestazioni, ma per il momento siamo in testa alla classifica e non dobbiamo dimenticarlo".

L'allenatore rossoblù si è poi concentrato sull'infortunio a Doué: "Ci preoccupiamo ogni giorno della salute dei nostri giocatori - ha proseguito - ma fa parte del calcio professionistico. Ognuno fa il suo lavoro, ma gli infortuni fanno parte della vita di un giocatore. Stiamo cercando di recuperare tutti i nostri giocatori, quindi è un peccato.

Hakimi? Sono molto aperto a queste cose. Cerco di migliorare le prestazioni individuali di ogni giocatore e, in questo senso, sono disposto a concedere un po' di riposo a qualsiasi giocatore della squadra se ne ha bisogno. Per me, non è un problema. I giocatori possono parlare con me o con lo staff e, anche se dipende da caso a caso, ci sono momenti in cui possiamo permetterlo. Mi piace quando i giocatori arrivano all'allenamento con il sorriso e la voglia di giocare a calcio".