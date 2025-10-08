TMW Gravina: "Maglia dell'Italia è storia, non nostalgia. Responsabilità con Buffon e Gattuso"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato direttamente dal nuovo Museo del Calcio di Coverciano, ristrutturato tra nuovo ingresso, corte e un nuovo campo da calcio. "Sono particolarmente orgoglioso di prendere parte a questo evento. Il museo del calcio, del nostro calcio, è un luogo fisico e per questo devo ringraziare Matteo Marani e la sua fisicità è particolarmente abbellita e ristrutturata, oltre che ammodernata".

E ha aggiunto in seconda battuta: "Prima ricordavamo con qualche amico la struttura di qualche anno fa, dell'entusiasmo che ha accompagnato l'evoluzione del museo. Per questo ringrazio Matteo per l'impegno e la dedizione per migliorarlo continuamente. Ma è anche il luogo di un patrimonio immateriale, perché testimonia e conserva delle testimonianze significative che custodisce, ma che ha voglia e impegno di tramandare alle future generazioni. È un luogo vivo, dove ogni oggetto e piccola testimonianza all'interno di questo museo parla, racconta storia, aneddoti di gioia, esaltazione e momenti di sofferenza e criticità".

Poi il numero uno della Federcalcio italiana ha proseguito: "Tanti piccoli pezzetti che vanno a comporre un puzzle straordinario, che poi è l'identità collettiva del calcio e del nostro Paese che alle volte si incrociano. Un grazie di cuore, per l'impegno e ciò che circonda il nostro museo. Lo considero una forma di dialogo tra passato, presente e futuro, io sono particolarmente felice che questa testimonianza possa vantare la presenza di due campioni del Mondo come Gigi Buffon, Rino Gattuso, un campione d'Europa come Gigio Donnarumma".

In conclusione: "Dà il grande senso di responsabilità di vestire la maglia azzurra, che come sappiamo è storia e memoria. Questa sera dobbiamo ricordare che la memoria non è nostalgia, ma responsabilità. E la presenza di questi grandi campioni e l'impegno da parte nostra è adempiere al grande senso di responsabilità. Grazie a tutti".