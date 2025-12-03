TMW Greta Bodino sulla mostra di Juventus One: "Emozionata. Raccontate storie di vita"

Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus, ha parlato a margine della mostra sulla Juventus One, il progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com:

"Spero di trasmettere il mio entusiasmo. Sono orgogliosa, felice, agitata e contentissima. Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Per questo l'apertura di questa sede ha un che di simbolico. È una giornata di festeggiamenti, una celebrazione di un progetto che portiamo avanti dal 2017 e che oggi ci rende orgogliosi. Ho i brividi da giorni. Siamo orgogliosi, perché è il lavoro di tantissime persone per celebrare il percorso di persone e non supereroi. Sono storie di vita, di atleti, di persone che grazie al calcio stanno meglio".