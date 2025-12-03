Ufficiale Il tecnico Alberto Colombo prolunga col Monopoli: "Gratificato della fiducia del club"

Alberto Colombo prolunga con il Monopoli, con la nuova scadenza del contratto fissata al 2027. Ecco il comunicato integrale del club in merito al proprio allenatore: "La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del vincolo contrattuale con nuova scadenza al termine della stagione 2026/2027 con il tecnico responsabile della Prima Squadra Alberto Colombo. Già sulla panchina biancoverde nella stagione 2021/2022 con il quinto posto al termine della regular season e l’accesso al secondo turno della fase nazionale dei Playoff, in carica dalla stagione 2024/2025 con il terzo posto al termine della regular season e l'accesso al primo turno della fase nazionale dei Playoff, Colombo ha raggiunto domenica scorsa a Trapani le 100 panchine con il Monopoli (con un record di 43 vittorie, 26 pareggi, 31 sconfitte, 155 punti e una media di 1,55 punti a partita). Avanti insieme, mister!".

Le parole del presidente Francesco Rossiello: "Dopo il rinnovo con il direttore sportivo Chiricallo, con il prolungamento del contratto di mister Colombo piazziamo un altro elemento nel solco della programmazione e della continuità. Come abbiamo ribadito più volte, vogliamo crescere e migliorarci costantemente e affermarci in maniera sempre più solida in quelle che sono le nostre caratteristiche".

Le parole di Alberto Colombo: "Festeggiare questo prolungamento dopo aver raggiunto le 100 panchine con il Monopoli è motivo di gioia e soddisfazione. Mi sento gratificato della fiducia che il presidente e la società mi hanno ribadito anche in questo caso e sento anche addosso la responsabilità di ricambiarla nel migliore dei modi. A partire dai prossimi impegni di questa parte conclusiva del 2025".