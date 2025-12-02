Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
ieri alle 23:04Serie B
Tommaso Maschio

Monza e Sassuolo a gennaio potrebbero mettere in piedi uno scambio fra giocatori offensivi che finora hanno trovato poco spazio nelle rispettive squadre: i nomi sono quelli di Gianluca Caprari e Nicholas Pierini. Lo riferisce Monza-News.it.

Il primo, centrocampista offensivo classe ‘93, finora è sceso in campo in otto occasioni in campionato – quattro le presenze da titolare, l’ultima a inizio ottobre – mentre il secondo, esterno offensivo classe ‘98, ha trovato ancora meno spazio in Serie A coi neroverdi collezionando appena 67 minuti in campo spalmati su cinque incontri. Numeri che potrebbero spingere entrambi i giocatori a cercare spazio altrove per la seconda parte di stagione. Caprari inoltre ha un contratto in scadenza a fine stagione e questo potrebbe favorire una cessione nel mercato invernale.

Pierini ritroverebbe a Monza quel Paolo Bianco che lo aveva allenato nella Primavera del Sassuolo dal 2015 al 2017 quando ricopriva il ruolo di vice dell’allora tecnico neroverde Paolo Mandelli. Il figlio d'arte potrebbe tornare così in Serie B dove nella passata stagione mise a segno dieci reti in 31 presenze contribuendo alla promozione in Serie A della squadra emiliana.

