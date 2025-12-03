Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Picerno, Petito ai saluti: c'è l'accordo per la risoluzione del contratto

Picerno, Petito ai saluti: c'è l'accordo per la risoluzione del contratto
Luca Esposito
Oggi alle 10:19Serie C
Luca Esposito

Il mercato è ancora - relativamente - lontano, ma diverse società si stanno già muovendo per apportare sostanziali modifiche ai propri organici. Nel girone C del campionato di Lega Pro c'è un Picerno particolarmente attivo e che, da gennaio, potrebbe scendere in campo con una rosa profondamente diversa da quella che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica. Dopo aver ufficializzato l'ingaggio dell'esperto difensore Gabriele Bellodi, il club saluta Francesco Pio Petito con sette mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, infatti, c'è l'accordo con l'attaccante per la risoluzione. A breve potrebbe esserci la comunicazione da parte della dirigenza.

