Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Luca Bargellini
Serie B
Luca Bargellini

Venezia FC e NOCTA presentano la Quarta Maglia 25/26, realizzata in collaborazione con Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia del football. La nuova jersey, in limited edition, si inserisce in un percorso narrativo che celebra l’orgoglio di Venezia, attingendo a simboli, luoghi ed energie creative che definiscono da sempre il legame profondo tra la città e il suo Club.

Ispirata alla bandiera veneziana e al simbolo iconico del Leone Alato di San Marco, la Fourth Jersey nasce come un simbolo di orgoglio e appartenenza, costruita sui colori e sulla forza iconografica del vessillo della Serenissima. Il linguaggio visivo fonde riferimenti alla città con lo stile distintivo di Ramberg, capace di trasformare pattern, cromie e simboli in narrazioni grafiche iconiche. Ogni dettaglio, dalla palette alle geometrie, dialoga con l’eredità visiva del Venezia FC e con l’immaginario culturale della città.

Drake Ramberg è autore di alcuni dei kit più celebri degli anni ’90: dall’Arsenal al Borussia Dortmund, fino alla Nazionale Italiana; ha influenzato intere generazioni e ridefinito i codici estetici del calcio. Il suo approccio, fatto di ricerca culturale, simbolismo e storytelling visivo, definisce la maglia come un oggetto narrativo che parla di territorio, cultura e spirito sportivo.

La campagna di lancio dedicata a questa edizione speciale della Quarta Maglia va oltre il prodotto e prende forma in un motion piece che amplifica cromia e segni racchiusi nel design. Come il movimento di una bandiera che cattura il vento, il film coglie momenti dinamici e fluidi, rivelando i dettagli del design attraverso una palette e un’illuminazione che ricordano Caravaggio. Un linguaggio visivo di forza, energia e unità, in linea con la filosofia condivisa dei brand e con lo spirito di innovazione e coraggio che definisce Venezia.

“Questa maglia rappresenta un nuovo capitolo nel nostro design creativo, un progetto che vuole raccontare Venezia FC e la sua identità attraverso un linguaggio contemporaneo e autentico,” afferma Tancredi Vitale, Managing Director di Venezia FC. “Abbiamo scelto di lavorare con Drake Ramberg perché la sua visione artistica dialoga in modo naturale con l’essenza del Club: riesce a cogliere l’anima di Venezia e a restituirla in una forma che ha carattere, profondità e sostanza. Non è solo una maglia: è un’espressione della nostra cultura, un simbolo che nasce dal territorio e ritorna alla città con una forza nuova e contemporanea.”

"Ciò che mi ha attirato di questo progetto è la rilevanza culturale unica che il Venezia FC porta con sé: un’eredità che va ben oltre il campo da gioco" afferma Drake Ramberg. "Il club ha catturato l’attenzione globale attraverso la sua identità, la sua immagine e il suo inconfondibile senso di appartenenza, arrivando a distinguersi oltre i risultati sportivi. Questa combinazione di storia, simbolismo ed energia del design contemporaneo, ha rappresentato un’opportunità creativa rara. Il mio obiettivo era onorare quella tradizione e al tempo stesso tradurla in una maglia che fosse senza tempo, espressiva e istintivamente connessa a Venezia."

Pensata per esprimere un’identità forte e immediata, la Quarta Maglia 25/26 attinge direttamente all’eredità visiva di Venezia. La base in rosso profondo e oro richiama i colori del vessillo della città, evocando forza, coraggio e tradizione. Motivi sottili rimandano alle armature ornamentali e ai pattern dell’architettura veneziana, mentre sulle spalle il Leone Alato di San Marco emerge come emblema di appartenenza reinterpretato in chiave contemporanea. Realizzata in tessuto leggero e high-performance per garantire traspirabilità e libertà di movimento, in campo o sugli spalti, la maglia è rifinita con lo stemma Venezia FC in TPU anti-abrasione, il logo NOCTA e l’Authenticity Label cucita.

La maglia verrà indossata dai calciatori nel match di Coppa Italia Frecciarossa Inter–Venezia del 3 dicembre a San Siro, nella versione Quarta Maglia Gara 25/26, con il logo Cynar Spritz.

Oggi Drake Ramberg terrà un workshop presso l’Università Iuav di Venezia, presentando la sua interpretazione del progetto VFC e il suo lavoro agli studenti di design. Questa iniziativa conferma il legame del Venezia FC con la cultura progettuale del territorio e con le nuove generazioni di creativi, rafforzando il ruolo del Club come piattaforma culturale oltre che sportiva.

