L'Hellas Verona continua a puntare sui giovani: accordo con il Corinthians per Borghi

L'Hellas Verona vuole rinforzarsi nel mercato di gennaio per cercare di ottenere l'ennesima impresa della sua storia recente. L'obiettivo è ovviamente raggiungere la salvezza e per farlo, come riportato dal giornalista brasiliano Luis Fabiani, il club scaligero ha deciso di puntare su Arthur Borghi, portiere classe 2007, che difficilmente però verrà schierato subito con continuità.

Su di lui c'era anche la Reggiana, ma l'estremo difensore è considerato un prospetto davvero molto interessante e così i gialloblù lo preleveranno dal Corinthians a parametro zero, lasciando però al Timao il 20% sulla futura rivendita. Il 18enne firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029, dunque per le prossime 3 stagioni e mezzo.

Come per tutti i sudamericani ci sarà da capire anche il tempo che necessiterà per adattarsi al campionato italiano, da sempre un dettaglio da non sottovalutare per chi sceglie di provare l'esperienza europea. La concorrenza non gli mancherà, ma l'ambizione è quella di conquistarsi presto un posto da titolare.