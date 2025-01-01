Atalanta, in Coppa Italia Palladino ritrova Scalvini ma perde Zappacosta per influenza

A poche ore dall'inizio del match tra Atalanta e Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma a partire dalle ore 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo, arrivano novità importanti per quanto riguarda i convocati di Raffaele Palladino.

Come ha infatti comunicato la società orobica attraverso i propri canali, questo pomeriggio non sarà a disposizione Davide Zappacosta. L'esterno classe 1992, infatti, è stato colpito da una sindrome influenzale che non gli permetterà neanche di accomodarsi in panchina. Palladino, tuttavia, può comunque sorridere per il recupero di Giorgio Scalvini. Il giovane difensore classe 2003 ha perfettamente recuperato dal problema muscolare all'adduttore destro che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e torna tra i convocati.

La vincente della sfida avrà accesso ai quarti di finale del torneo, dove ad attenderlo ci sarà la Juventus, che ieri ha battuto all'Allianz Stadium l'Udinese per 2-0.