Roma, non solo il nuovo attaccante: a gennaio da risolvere anche le questioni Pisilli e Baldanzi

Non solo un attaccante, col sogno Joshua Zirkzee ancora in pole position e, in alternativa, Tel o Yuri Alberto. Il quotidiano Il Messaggero questa mattina dedica un approfondimento alle strategie di mercato della Roma, tra entrate ma anche uscite. Uno dei casi da risolvere, in tal senso, sarà quello legato a Niccolò Pisilli, sul quale hanno messo gli occhi Lecce, Parma, Genoa e Sassuolo.

Resta da capire anche cosa ne sarà di Tommaso Baldanzi, talentoso centrocampista offensivo che piace al Verona, anche se nell'ultimo periodo è riuscito a ritagliarsi maggiore spazio in giallorosso. Detto questo, come sottolinea la medesima fonte, i club interessati faticano a privarsi di calciatori graditi alla Roma come Frendrup, Thorstvedt o Giovane se l'offerta è quella di uno scambio di prestiti.

Servirà dunque uno sforzo della proprietà per consegnare a mister Gasperini dei rinforzi validi durante la sessione invernale di trattative e alzare ulteriormente il livello della rosa, in una stagione che finora ha visto i capitolini andare oltre anche le più rosee aspettative.