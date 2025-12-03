Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazione

Sampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazioneTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 08:34Serie B
Andrea Piras

Nuovo infortunio muscolare in casa Sampdoria. Salvatore Foti e Angelo Gregucci hanno dovuto fare i conti in queste settimane con diverse assenze nella rosa blucerchiata, dovendo dribblare defezioni importanti nello schierare la migliore formazione possibile ogni domenica. “Abbiamo lavorato con 12 giocatori” aveva detto l’allenatore responsabile della prima squadra nella conferenza stampa prima della gara contro la Juve Stabia con lo staff che dovette cambiare modo di preparazione nella sosta proprio a causa delle diverse assenze.

La situazione
E l’ultima in ordine di tempo è quella di Alessandro Bellemo. Il centrocampista arrivato due estati fa dal Como ha accusato un problema al polpaccio nella partita contro lo Spezia dopo i primi venti minuti di gara. Il giocatore, non resosi conto del problema, ha giocato sopra questo fastidio stringendo i tempi ma molto probabilmente peggiorando la situazione.

2025 finito?
I primi riscontri dovrebbero aver evidenziato una lesione quindi molto probabilmente, a meno di clamorosi recuperi, il 2025 del giocatore si ferma qui. Nella gara del “Picco” il tecnico aveva recuperato, ma solo per la panchina, Matteo Ricci e Alex Ferrari che per la partita della Carrarese potrebbero avere più benzina nelle gambe e potrebbero anche trovare spazio se non dal primo minuto a gara in corso.

Articoli correlati
Sampdoria, torna la vittoria dopo un mese e mezzo. Bellemo: "Serve serenità" Sampdoria, torna la vittoria dopo un mese e mezzo. Bellemo: "Serve serenità"
Sampdoria, Bellemo: "Mai temuto per questa stagione. C'è grande voglia di riscatto"... Sampdoria, Bellemo: "Mai temuto per questa stagione. C'è grande voglia di riscatto"
La turista accoltellata a Chioggia ringrazia Bellemo: "Lui e le altre persone mi... La turista accoltellata a Chioggia ringrazia Bellemo: "Lui e le altre persone mi hanno salvata"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazione TMWSampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazione
L'ennesimo infortunio di Sarr preoccupa lo Spezia: possibile intervento sul mercato... L'ennesimo infortunio di Sarr preoccupa lo Spezia: possibile intervento sul mercato
Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg... Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale... Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo... Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"... Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Corsi: "Dionisi si adatta molto bene a questo Empoli. Brunori? In attacco siamo completi"... Corsi: "Dionisi si adatta molto bene a questo Empoli. Brunori? In attacco siamo completi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
2 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre
4 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
5 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
Immagine top news n.1 La protesi peniena, la 'barricata' a Formello, lo scontro con Lotito: tutte le verità di Juan Bernabé
Immagine top news n.2 Vlahovic ha deciso: si opera. Intervento a Londra o Turku, rientrerà non prima di marzo
Immagine top news n.3 Gravina risponde ai suoi detrattori: "Se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?"
Immagine top news n.4 L'ultima idea per il futuro dei pali dell'Inter è una 'vecchia' idea di Ausilio
Immagine top news n.5 Spalletti si gode i lampi di vera Juventus, ma i bianconeri tremano per Gatti
Immagine top news n.6 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
Immagine top news n.7 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
Immagine news Serie A n.2 L'agente di Gimenez allontana il mercato: "L'idea che lasci il Milan non esiste"
Immagine news Serie A n.3 Gravina: "Lazio, pochi ricavi e costi troppo alti: così è arrivato il blocco totale del mercato"
Immagine news Serie A n.4 Fabio Silva senza spazio a Dortmund: Zirkzee si complica e la Roma aspetta un segnale
Immagine news Serie A n.5 Shevchenko: "Apprezzo molto Allegri. Leao avrebbe trovato spazio anche nel mio Milan"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, parla l'ad Blazquez: "Addio di Vieira un dispiacere. A Gennaio sfoltiremo la rosa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazione
Immagine news Serie B n.2 L'ennesimo infortunio di Sarr preoccupa lo Spezia: possibile intervento sul mercato
Immagine news Serie B n.3 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.4 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.5 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.6 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Petito ai saluti: c'è l'accordo per la risoluzione del contratto
Immagine news Serie C n.2 Verso Perugia-Ternana, Pettinari: "Non vediamo l'ora di giocarlo. Non carichiamolo troppo"
Immagine news Serie C n.3 Brescia-Lumezzane, Caracciolo: "Il Rigamonti è casa mia, mi aspetto l'abbraccio dello stadio"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, recuperi 14ª giornata: in campo nel pomeriggio sia Inter che Atalanta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Venezia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?