TMW Sampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazione

Nuovo infortunio muscolare in casa Sampdoria. Salvatore Foti e Angelo Gregucci hanno dovuto fare i conti in queste settimane con diverse assenze nella rosa blucerchiata, dovendo dribblare defezioni importanti nello schierare la migliore formazione possibile ogni domenica. “Abbiamo lavorato con 12 giocatori” aveva detto l’allenatore responsabile della prima squadra nella conferenza stampa prima della gara contro la Juve Stabia con lo staff che dovette cambiare modo di preparazione nella sosta proprio a causa delle diverse assenze.

La situazione

E l’ultima in ordine di tempo è quella di Alessandro Bellemo. Il centrocampista arrivato due estati fa dal Como ha accusato un problema al polpaccio nella partita contro lo Spezia dopo i primi venti minuti di gara. Il giocatore, non resosi conto del problema, ha giocato sopra questo fastidio stringendo i tempi ma molto probabilmente peggiorando la situazione.

2025 finito?

I primi riscontri dovrebbero aver evidenziato una lesione quindi molto probabilmente, a meno di clamorosi recuperi, il 2025 del giocatore si ferma qui. Nella gara del “Picco” il tecnico aveva recuperato, ma solo per la panchina, Matteo Ricci e Alex Ferrari che per la partita della Carrarese potrebbero avere più benzina nelle gambe e potrebbero anche trovare spazio se non dal primo minuto a gara in corso.