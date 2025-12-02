Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:10
TMWRadio Redazione

Moise Kean prova a tirare su la Fiorentina. Al Gran Galà del Calcio, nel corso del quale è stato inserito nell’undici-tipo della scorsa stagione, ha confessato: "Credo fermamente in questo grande gruppo e nelle idee del nuovo mister. Dobbiamo trasmettere positività e unione anche all’ambiente, così come ai tifosi viola. Io sono ottimista e sono sicuro ne verremo fuori: servirà tempo, ma è dalla nostra parte. Dobbiamo restare in piedi e fare del nostro meglio in questo momento molto difficile". Ecco cosa hanno detto in merito gli opinionisti di TMW Radio.

Gigi De Canio: "Si può salvare, è vero. E' importante che tutti dimentichino il passato e comincino a ragionare da squadra che si deve salvare. Anche quello che può sembrare un punto che non serve a nulla, ha la sua importanza. Serve interrompere l'emorragia di sconfitte, ed è più importante che tornare a essere la Fiorentina che doveva essere".

Franco Piantanida: "Deve cominciare a pensare di non potercela fare. mettersi in testa che il rischio serio c'è. Nessuno era mai stato abituato a gestire certe cose".

Simone Braglia: "La vedo dura. Ha i giocatori migliori rispetto ad altre lì in basso, ma non sono abituati a lottare per certi tipi di traguardi. Anche i giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea. Ti ritrovi in una posizione pesantissima per chiunque".

David Di Michele: "Sì, perché ha una squadra attrezzata e Firenze è una piazza importante. Ha squadra, giocatori, si è visto nelle ultime uscite qualcosa ma servono ora delle vittorie".

Francesco Baiano: "La cosa che mi preoccupa di più è che servono vittorie. Dopo 13 partite zero vittorie. E poi hai la squadra per salvarti? Un conto è partite per quell'obiettivo e hai una squadra da combattimento, ma in mezzo ora hai tutti giocatori che non sanno battagliare. All'inizio pensavo che la Fiorentina avesse fatto una buona squadra, non per la Champions, ma per confermarsi in Europa. Poi quando parti male, la cosa si complica. La piazza diventa una polveriera poi. Dzeko ha espresso il pensiero dei compagni, è giusto fischiarli ma a fine partita. Invece dopo 5' è un problema, perché chi non ha la corazza e la personalità, la subisce. Per questo è una situazione complicata. A gennaio si rimedia? Ma chi trovi? E poi ti prendono per il collo, vista la necessità. Devi avere la fortuna che conosci il mercato e vai su un giocatore che viene da un infortunio e che magari con si rilancia, ma qui ne devi cambiare parecchi".

