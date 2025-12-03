TMW
Juventus, sospetto problema al menisco per Gatti: il centrale lascia il JMedical in stampelle
Sospetto problema al menisco per Federico Gatti. Dopo la tegola Dusan Vlahovic, costretto a fermarsi almeno fino a marzo, la Juve rischia di perdere a lungo anche il suo difensore centrale. Il calciatore bianconero, come documentato dalle immagini di TMW, ha appena lasciato il JMedical in stampelle. Ultimati gli accertamenti, si attende adesso il report ufficiale del club.
Le parole di mister Luciano Spalletti su Gatti
"Non lo so, perché lui ha male e ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto".
