Pastorello torna sul rinnovo di Meret: "Ecco cosa mi disse Conte prima della firma"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:15
Raimondo De Magistris

Alex Meret lo scorso giugno ha rinnovato il contratto col Napoli fino al 30 giugno 2027. Il portiere della Nazionale attualmente ai box per infortunio dopo uno Scudetto conquistato da protagonista avrebbe potuto firmare con chiunque dato che era a scadenza di contratto. E invece ha deciso di legarsi ancora una volta al club partenopeo, nonostante Antonio Conte gli avesse subito chiarito che la scorsa estate sarebbe arrivato un altro portiere titolare con cui giocarsi il posto: "E' stato tutto molto chiaro con il Napoli e soprattutto col mister. Conte è una persona estremamente diretta e proprio per questo difficilmente hai problemi perché ti dice le cose chiaramente fin dall'inizio. Prima di rinnovare l'allenatore mi fece presente questa cosa. Mi disse: 'Ho detto alla società che deve rinnovare il contratto di Meret, però sappi che ho chiesto alla società di prendere un altro primo portiere con caratteristiche diverse. Poi li gestirò in base al tipo di partita'".

Il rinnovo è quindi arrivato dopo un confronto tra Pastorello e Conte in cui l'allenatore aveva chiarito che le cose dalla scorsa estate sarebbero cambiate. Di lì a poco, il Napoli acquisterà dal Torino Vanja Milinkovic-Savic per oltre venti milioni di euro: "Prima di firmare Alex sapeva questa cosa. La realtà è che lui è legatissimo alla città e alla società. Il Napoli l'ha portato fino alla Nazionale, gli ha dato grandi soddisfazioni e lui a sua volta ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi partenopei. La sua è stata proprio una scelta di cuore, sapevamo che ci sarebbe stato da combattere per il posto. Poi ora è arrivato l'infortunio, non è disponibile, ma fin quando è stato bene l'allenatore ha dato spazio a entrambi".

Questa sera alle 19.15 l'intervista integrale a Federico Pastorello a cura di Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini

