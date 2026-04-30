Grifo sulla Nazionale: "Grato a Mancini. Ho 33 anni, ma se c'è bisogno sono pronto"

Vincenzo Grifo questa sera si gioca la possibilità di qualificarsi alla finale di Europa League con il suo Friburgo, visto che c'è in programma l'andata della doppia semifinale contro il Braga.

Nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione di oggi di Tuttosport, Grifo ha avuto modo anche di parlare della sua esperienza con la Nazionale italiana, con la quale è sceso in campo in 6 occasioni dai tempi di Mancini. Per lui è un capitolo potenzialmente ancora aperto: "Sì, sono grato a Mancini: ho vissuto momenti bellissimi. So di avere 33 anni, ma se ci sarà bisogno sarò sempre pronto".

Quindi l'attaccante del Friburgo viene interrogato anche su quali siano i problemi che attanagliano il nostro calcio, messo a nudo dopo aver mancato per la terza volta di fila la qualificazione alle fasi finali del Mondiale: "La qualità c'è, ma serve ripartire da zero e trovare giocatori che diano tutto per la maglia. Cosa imparare dalla Germania? Bisogna permettere ai giovani di sbagliare e crescere".

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