Europa League, le formazioni delle 18.45: Lucca e Grifo partono titolari
Di seguito le formazioni ufficiali delle partite delle 18.45 di Europa League, valide per il ritorno degli ottavi di finale:
FRIBURGO - GENT (andata 0-1)
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzukli, Grifo; Matanovic. All. Julian Schuster.
GENT (4-1-4-1): Lawal; Nkuba, Kongolo, Smets, Kayembe; Banbgoura; Karetsas, Heynen, Heymans, Adedejo-Sternberg; Bibout. All. Nicky Haynen.
ARBITRO: Oliver (Inghilterra)
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LIONE - CELTA (andata 1-1)
LIONE (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Tagliafico, Abner; Tolisso, Morton, Nartey; Endrick, Yaremchuk. All. Paulo Fonseca.
CELTA (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Carreira; Lopez, Duran, Swedberg. All. Claudio Giraldez.
ARBITRO: Peljto (Bosnia Erzegovina)
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MIDTJYLLAND - NOTTINGHAM FOREST (andata 1-0)
MIDTJYLLAND (3-4-1-2): Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Castillo, Bravo, Billing, Bak; Byskov; Junior Brumado, Osorio. All. Mike Tullberg.
NOTTINGHAM FOREST (4-4-1-1): Ortega; Dominguez, Abbott, Milenkovic, Morato; Ndoye, Yates, McAtee, Bakwa; Hutchisons; Lucca. All. Vitor Pereira.
ARBITRO: Zwayer (Germania)
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