Visto Grifo in Europa League? Gol a giro alla Insigne, il Friburgo con lui mette le ali

Un primo tempo praticamente tutto a tinte biancorosse e in favore del Friburgo la gara d'andata dei quarti di Europa League. Il Celta Vigo, in trasferta, ha subito la furia travolgente dei ragazzi di Schuster, in gol praticamente dopo appena dieci minuti dall'inizio del match.

È stato proprio Vincenzo Grifo a calciare una punizione in movimento: dal vertice dell'area di rigore, ricevuta palla ha pensato immediatamente di puntare e saltare un avversario per lasciar partire un tiro a giro favoloso. L'attaccante italiano, 33 anni, ha aperto così le marcature in bellezza, con una conclusione a mezza altezza a finire in fondo alla porta, nel ricordo del marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne tra Pescara e Napoli.

Celta Vigo che scollinata la mezz'ora di gioco poi ha incassato il scendo gol: dopo un lungo lancio di Lienhart, l'intervento di Treu a pescare con precisione Matanovic ha garantito al centravanti tedesco il tempo di piazzare un traversone invitante. Beste ha dovuto solo appoggiare in rete per il 2-0 che sta decidendo momentaneamente la prima frazione di gioco all'Europa-Park-Stadion di Friburgo.