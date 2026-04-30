Grifo alla Serie A: "Non sarà facile portarmi via da Friburgo. Potrei chiudere la carriera qui"

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha parlato a Tuttosport in vista della semifinale di Europa League che questa sera (e giovedì prossimo) metterà la sua squadra contro il Braga: "Vincere sarebbe fantastico. A inizio carriera non pensi a questi traguardi, poi dopo tanti anni di lavoro sei a fare la storia del club. Friburgo è un ambiente ideale, c'è un forte senso di appartenenza e i più grandi aiutano i giovani a crescere. Siamo una grande famiglia".

Lo scorso giugno Grifo, che oggi ha 33 anni, ha rinnovato il suo contratto con il club di Bundesliga e non nega che potrebbe anche chiudere la carriera lì: "Potrei. Sto molto bene, sono innamorato di questo club. Mi piacciono la Serie A e il calcio italiano, nella vita non si sa mai. Qualche interesse in passato c'è stato, ma non sarà facile portarmi via da qui".

Quindi Grifo spende qualche parola anche sul sogno della Nazionale: "Sì, sono grato a Mancini: ho vissuto momenti bellissimi. So di avere 33 anni, ma se ci sarà bisogno sarò sempre pronto". In conclusione, Grifo parla anche delle difficoltà del nostro movimento calcistico: "La qualità c'è, ma serve ripartire da zero e trovare giocatori che diano tutto per la maglia. Cosa imparare dalla Germania? Bisogna permettere ai giovani di sbagliare e crescere".