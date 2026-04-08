Esclusiva TMW Guardiola ct? Cubero (Mundo Deportivo): "Non so se ci penserebbe, ma ama l'Italia"

Tanti nomi sono stati fatti e tanti altri verranno fatti ancora da qui al 22 giugno- la data in cui la FIGC si riunirà per votare il nuovo presidente dopo Gravina - per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Fra i profili di spicco accostati agli Azzurri ne spicca uno intrigante, quello di Pep Guardiola.

Vuoi per lo stipendio inarrivabile che percepisce al Manchester City, vuoi per la nazionalità straniera, in pochi vedono però la sua candidatura come realistica. Eppure Guardiola non ha mai nascosto di amare l'Italia e di vedersi fare nuovamente tappa dalle nostre parti, in futuro. Ma al di là dei limiti oggettivi come quello economico, Guardiola sarebbe affascinato dalla possibilità di allenare l'Italia, oppure è una suggestione destinata a rimanere tale?

Cristina Cubero, vicedirettrice di Mundo Deportivo, ha risposto a TMW: "Non so se sia una cosa vera o meno, ma di certo Guardiola ha sempre detto di aver vissuto un periodo meraviglioso della sua carriera al Brescia e in Italia, anche con il contrattempo avuto a Roma. Parla sempre in maniera meravigliosa del calcio italiano e dei suoi trascorsi da voi".

Cubero è catalana proprio come Pep, ma questo sarebbe un limite o un vantaggio nel caso specifico? "È vero, è catalano, però ha giocato con la Spagna da calciatore. Non credo che la sua ideologia personale possa influenzare la scelta di fare il ct dell'Italia. Esattamente come l'Inghilterra è un'opzione per il suo futuro. Si è parlato anche del Brasile prima che prendessero Ancelotti", fa notare.

Qualora da suggestione si trasformasse in opzione concreta, secondo la giornalista Guardiola farebbe bene al nostro calcio: "Sicuramente sarebbe un ct meraviglioso per l'Italia, però non saprei dire se nella sua testa questa possa essere una possibilità contemplabile o meno. Senza dubbio sarebbe una scelta fantastica per l'Italia. Farebbe fare alla vostra Nazionale un salto di qualità importante. Posto che il problema principale del calcio italiano penso che non sia tanto su chi sieda sulla panchina, quanto sulla scarsa presenza di italiani nelle squadre di punta in Serie A e non solo".