Mancini criptico sui social: "Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori"

Dopo l'esclusione da parte dell'Italia al Mondiale 2026 a causa del ko ai calci di rigore contro la Bosnia, tutti hanno cominciato a ipotizzare chi ricoprirà il ruolo di presidente della FIGC e chi sarà il ct della Nazionale. In questo momento il nome più gettonato è quello di Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli, ma tra i candidati risulta esserci anche Roberto Mancini, che ha guidato gli Azzurri alla conquista dell'Europeo nel 2021.

Dopo il successo in Inghilterra però, si è reso protagonista anche della mancata qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar e, in seguito alla disfatta, si è dimesso per accettare di allenare l'Arabia Saudita, scelta criticata da molti. Proprio per questo motivo ci sono pareri contrastanti su un suo possibile ritorno in panchina e lui ha affidato una reazione al suo profilo Instagram.

Un pensiero che ha voluto condividere, ma che ovviamente è difficilmente interpretabile perché potrebbe benissimo riferirsi anche alla sua vita privata o a qualsiasi altro ambito. L'ex ct è stato molto criptico, scrivendo così nella sua storia: "Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori". Il tempo chiarirà se questa frase del noto drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare andava letta in ottica Nazionale oppure no.