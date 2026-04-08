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Mantova, c'è il rinnovo di contratto del responsabile del settore giovanile Marco Fioretto
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Attraverso una nota pubblicata sui propri canali, il Mantova ha annunciato il rinnovo di contratto del responsabile del settore giovanile Marco Fioretto. Di seguito la nota del club:
"Mantova 1911 annuncia il prolungamento del contratto del responsabile del settore giovanile Marco Fioretto, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2029.
L’accordo, siglato in data odierna dal presidente Filippo Piccoli, rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di consolidamento del progetto di rilancio dell’attività biancorossa, avviato tre stagioni fa.
Forza Mantova!"
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