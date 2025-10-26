Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e Bologna
La Fiorentina riapre la partita con il calcio di rigore guadagnato da Dodo per fallo di mano di Ferguson e trasformato da Gudmundsson, che trova il primo gol della stagione in campionato. È 1-2 al Franchi, ormai diventato una bolgia, quando siamo arrivati al 74'.
