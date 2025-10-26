Basic, gol lampo: la Lazio non segnava così velocemente alla Juventus dal 1996
Da esubero a uomo risolutore. La stagione di Toma Basic potrebbe assomiglia tanto a un film: partito ad inizio campionato fuori dalla lista Serie A della Lazio, è stato poi reintegrato da Sarri visti i numerosi problemi di organico della squadra soprattutto in mezzo al campo. Alla quarta presenza consecutiva da titolare, il centrocampista croato ha il merito di sbloccare la sfida contro la Juventus.
Un gol importante e, per certi versi, storico. Di seguito la curiosa statistica riguardo alla rete con cui Basic ha trafitto i bianconeri, riportata da Opta: "Il gol di Toma Basic (8' 35") è il più veloce segnato da un giocatore della Lazio contro la Juventus in Serie A da quello di Giuseppe Favalli al terzo minuto il 10 marzo 1996. Fulmine".
