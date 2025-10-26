L'ex arbitro Saccani sul rigore per il Napoli: "Inesistente, il VAR doveva intervenire per toglierlo"

Nella sua moviola per RaiSport, l'ex arbitro Massimiliano Saccani commenta così l'episodio chiave di Napoli-Inter e quel penalty concesso a Di Lorenzo dopo il contatto con Mkhitaryan in area di rigore: "Il calcio di rigore è sbagliato, Mariani sbaglia a fischiare. Di Lorenzo viene toccato e passano 8 secondi prima del fischio di Mariani. La sensazione, come immagini, è che Di Lorenzo abbia cercato questo rigore allargando la gamba sinistra. E sia per entità che per dinamica, questo non è un rigore da fischiare.

Detto questo, l'altra cosa che non mi è piaciuta è il timing: passano 8 secondi e l'unico che poteva indurre Mariani al fischio è stato l'assistente. Seconda cosa: doveva intervenire il VAR per togliere questo calcio di rigore per ristabilire la verità del campo. È un chiaro ed evidente errore e non mi è piaciuta per niente l'interferenza dell'assistente dinanzi al non fischio di Mariani".

Le parole del capitano azzurro Di Lorenzo nel post partita

"Ci voleva una partita così dopo la brutta figura in Champions. Ero fiducioso perché ci conosco, siamo ripartiti nel modo giusto e siamo contenti. Rigore? Non ho ancora rivisto niente, sicuramente sono andato giù perché ho sentito il contatto in scivolata dietro. Dal campo ho sentito un contatto che non mi ha fatto restare in piedi. Non è una simulazione, è una valutazione dell'arbitro che ha deciso in questa maniera".