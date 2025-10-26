McKennie ha rischiato il rosso in Lazio-Juventus, Marelli: "Manca la seconda ammonizione"

La Lazio è sopra di un uomo contro la Juventus all'inizio del secondo tempo, ma avrebbe potuto godere anche della superiorità numerica. Cartellino rosso rischiato da Weston McKennie: già ammonito, l'americano in bianconero ha travolto Guendouzi a centrocampo. L'arbitro Colombo si è limitato a fischiare la punizione senza sanzionare ulteriormente l'intervento, scatenando le proteste biancocelesti, in primis di Sarri.

In telecronaca su DAZN è intervenuto il moviolista Luca Marelli, che ha così sentenziato sull'episodio: “Fallo netto e ammonizione automatica in questa circostanza. Guendouzi aveva molto spazio davanti a sé per attaccare, manca la seconda ammonizione ed espulsione per McKennie, con il VAR che non avrebbe potuto fare niente trattandosi di un giallo”, le parole dell'ex direttore di gara.

