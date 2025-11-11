Italia, Orsolini e la frecciata al passato: "Forse prima la squadra era un po' avvilita..."

“Gattuso quando è arrivato ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo”. Riccardo Orsolini, che sotto la guida di Luciano Spalletti era rimasto spesso ai margini della Nazionale, ha parlato così del nuovo corso inaugurato in azzurro da Ringhio: “Forse la squadra prima era un po' spenta, avvilita. Il mister ci ha dato subito tranquillità, serenità, ci ha fatto subito capire che dovevamo uscire insieme, col lavoro, dalla situazione in cui eravamo. Lavoro, entusiasmo, allenamenti intensi... Quando si lavora così si crea un gruppo forte e una mentalità vincente e così ci andiamo a giocare tutto ciò che noi sogniamo".

Pensi di aver avuto meno di ciò che meritavi dall'azzurro?

"Non lo so, non lo sapremo mai... Io ho sempre cercato di fare il mio, di portare gol e prestazioni. Mi sono sempre messo a disposizione dei mister. Poco, giusto, non so dire. Sicuramente so cosa mi aspetta, cosa posso dare. Anzi, ben venga perché mi fa venire ancora più voglia di conquistarmi un posto".

Qual è il tuo rapporto con la Nazionale?

"Io ho esordito con Mancini nel 2019, poi ho saltato l'Europeo vinto e sono stato richiamato da Spalletti. Poi non sono stato convocato... Sono entrato ed uscito. Ora sono qui, sono rientrato dalla porta principale e sono orgoglioso del percorso fatto, ora voglio tenermi stretto questa Nazionale. Ci aspetterà una competizione importante, vogliamo raggiungerla. Il Mondiale sarebbe il punto più alto della mia carriera: voglio solo far bene godermi ogni giorno che passo qui".

La conferenza stampa di Orsolini