Lo scrittore tifoso del Bologna Gianluca Morozzi: "Non tanti altri club sono meglio di noi"

Intervistato da Tuttosport, lo scrittore tifoso del Bologna Gianluca Morozzi ha parlato del super avvio avuto da Vincenzo Italiano e i suoi: "Due anni fa esatti parlai di Champions per scherzo, facendo finta di crederci. Oggi avendo visto il Bologna e le altre squadre, dico perché no. Non ce ne sono poi così tante più forti di noi. Intanto ho già prenotato per Istanbul (sede della finale di Europa League, ndr): quest'anno possiamo accontentarci di vincere quella e la Supercoppa".

Chi è il simbolo di questo Bologna?

"Santiago Castro, un giocatore di lotta e di qualità. Ha la garra e i piedi buoni. E poi sorride. Qui si è sempre detto 'Bello, ma...' lasciando intendere che mancasse qualcosa. Ora la squadra va davvero bene a tutti".

Lei era a Roma

"Per chi ha visto il Bologna perdere a Leffe, il 14 maggio la vittoria della Coppa Italia è stata un godimento triplo. Questo Bologna è un gruppo unitissimo, sano, fin dall'era di Mihajlovic. Chi arriva viene subito assorbito dall'ambiente, come successo a Calabria o a Bernardeschi, con il sindaco De Silvestri che accoglie i nuovi. Si vede dalle facce dei giocatori. Il gioco di Italiano è faticoso, ma la squadra lo segue con gioia, senza lamentarsi anche perché giocano tutti. Un gran momento è l'ingresso in campo, quando si autocaricano nel tunnel con la musica".