Holm: "Giocare alla Juventus è il sogno che avevo da bambino. E ci voglio rimanere"

Emil Holm, difensore della Juventus che è stato acquistato a gennaio dal Bologna in prestito con diritto di riscatto, è stato intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria esterna dei bianconeri di ieri sera sul campo dell'Atalanta: "Ogni partita è importante ma sappiamo che qua dovevamo giocare per i tre punti, abbiamo vinto e siamo molto felici".

Avete saputo soffrire all'inizio ma poi dopo il gol pochi rischi.

"Sappiamo che giocare qua è sempre difficile, nel primo tempo abbiamo un po' sofferto ma nel secondo abbiamo dimostrato che siamo forti".

Ha giocato più avanti. Come si è trovato?

"Sì e mi piace. Non giocavo da 6 settimane, sono molto felice di aver giocato da titolare e di aver fatto quasi assist".

Spera di poter proseguire anche oltre giugno nella Juventus?

"Giocare qua è un onore, il sogno che avevo da bambino. Darò tutto e poi vedremo, ma di certo voglio rimanere".