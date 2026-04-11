Juventus, la gioia di Holm: "Il mio sogno era giocare qua, do sempre tutto in campo"
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L'esterno della Juventus Emil Holm ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta vinta per 0-1 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.
Gran bella prestazione la tua: quanto ti serviva e quanto era difficile vincere a Bergamo?
"Venire qua è sempre tosta, l'Atalanta ogni anno dimostra di essere di alto livello. Oggi abbiamo dimostrato di poterli battere".
Soddisfazione?
"Sono felicissimo per aver giocato dall'inizio, dato che non accadeva da molto, e per la squadra".
Come mai l'inizio difficile?
"Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', mentre nel secondo abbiamo dimostrato di essere una squadra forte".
Quanto pesa la maglia della Juve?
"Il mio sogno era giocare qua, quando sono in campo do sempre tutto".
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