Juventus, Holm ammette: "Settimane difficili per me: subito infortunato dopo l'arrivo"

Dopo la sfida fra Atalanta e Juventus, giocata a Bergamo e vinta 1-0 dagli ospiti, il giocatore bianconero Emil Holm ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Soddisfatto?

"Era una partita molto importante per noi, sono felicissimo dei tre punti e di essere in campo. Sono state sei settimane difficili per me, sono arrivato e subito ho avuto quell'infortunio. Ora sono felicissimo di questa vittoria".

Qualche difficoltà nel primo tempo, cosa vi ha detto Spalletti in spogliatoio?

"Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni. Nel secondo però abbiamo dimostrato di poter avere anche delle difficoltà e poi di poter reagire molto bene".

Le richieste che ti fa Spalletti?

"Vincere i duelli, andare in profondità, aiutare la squadra in fase difensiva. E correre! L'Atalanta è forte sull'aspetto fisico e correre era importante".

Eravate presenti in molti in area sul gol, è una cosa che avete deciso di cambiare a fine primo tempo?

"Abbiamo cambiato un po' testa, nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione, pressando alto e le cose sono andate meglio".