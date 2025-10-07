Akanji-Inter e Dybala-Roma, conferma scontata. Idrissi rinnova col Cagliari: le top news delle 13

Il Cagliari e Riyad Idrissi hanno deciso di continuare insieme. Come infatti comunicato dalla società sarda sul proprio sito ufficiale, le due parti hanno firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2030: l'annuncio ufficiale è di poco fa.

Dovrebbe essere una lesione di primo grado quella riportata da Mattia Zaccagni, scongiurando così il pericolo di problematiche più importanti. Il capitano della Lazio si è fermato alla vigilia del match con il Torino per un problema muscolare all’adduttore e gli esami strumentali cui si è sottoposto ieri avrebbero escluso la lesione di secondo grado.

Con la Roma partiranno presto i colloqui per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza a giugno. La volontà delle parti è quella di trovare un’intesa: da una parte c’è un calciatore che vorrebbe chiudere la carriera nella Capitale e si è già detto disposto a rinunciare a una parte degli 8 milioni netti percepiti a stagione, dall’altra un club che, dopo averlo elevato al rango di simbolo, continuerebbe volentieri questa luna di miele. L’arrivo in città dell’agente Carlos Novel, atteso entro la fine del mese, darà il via libera alle trattative.

Futuro all'Inter che non è mai stato in dubbio per Manuel Akanji: dopo il prestito di quest’anno, complici le risposte che arrivano dagli allenamenti e dalle partite, l'idea è quella di acquistarlo definitivamente a fine stagione. Basterà attivare il diritto di riscatto da 15 milioni, che diventerebbe obbligatorio in caso di scudetto con Akanji in campo per almeno il 50% delle gare. La novità però è che in viale della Liberazione pensano concretamente di farlo anche se quelle condizioni non dovessero verificarsi.