L'Italia vuole Nicolò Tresoldi: Gattuso a Bergamo per vederlo, perfetto in coppia con Kean

Nicolò Tresoldi sta facendo attivare l'Italia. La punta centrale classe 2001 è italiano d'origine, nato a Cagliari, eppure la sua storia famigliare lo vuole in Germania e all’Hannover, dove in estate ha spiccato il volo per giocare con il Club Brugge. Perché tutta questa attenzione su di lui? Semplicemente con l'Under 21 tedesca ha già segnato 6 gol in 17 presenze e non può fare altro che aumentare il dato viste le doti del giocatore. E poi perché ha il doppio passaporto.

Perciò, secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe la volontà da parte della Federcalcio italiana di scipparlo alla concorrenza tedesca. Gli osservatori della FIGC infatti lo stanno tenendo d'occhio con grande attenzione e potrebbe unirsi alla truppa del CT Gennaro Gattuso proprio come fece Retegui ai tempi di Mancini.

L'interesse c'è ed è lampante, tant'è che proprio il tecnico della Nazionale Italiana ha fatto una capatina alla New Balance Arena di Bergamo per assistere al match di Champions League tra l'Atalanta e il Club Brugge, per vedere in azione dal vivo Tresoldi. E stando al quotidiano piemontese, ha convinto il CT. Di più: sarebbe ben visto come partner d'attacco di Kean con la maglia azzurra. Le riflessioni sono in corso, ma la possibilità che la Federazione proponga al giocatore di 21 anni il cambio di nazionalità c'è. Eccome.