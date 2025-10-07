Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 6 giornate: Pioli ultimo specchio della crisi viola

Nonostante il mancato successo nell'ultimo turno, Massimiliano Allegri si conferma allenatore con la miglior media voto. Sale di uno Juric mentre Davide Nicola abbandona il podio in cui sale Cristian Chivu, al pari di Conte e Gasperini. Ritorno da incubo per Stefano Pioli a Firenze: la squadra ha raccolto 3 punti frutto di altrettanti pareggi, è a una sola lunghezza dall'ultimo posto e ciò si riflette in questa classifica che lo vede fanalino di coda, scavalcato anche da Marco Baroni.

1. Massimiliano Allegri (Milan) 6.75 (6)

2. Ivan Juric (Atalanta) 6.50 (6)

3. Cristian Chivu (Inter) 6.42 (6)

4. Antonio Conte (Napoli) 6.42 (6)

5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.42 (6)

6. Davide Nicola (Cremonese) 6.33 (6)

7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.25 (6)

8. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.25 (6)

9. Cesc Fàbregas (Como) 6.25 (6)

10. Igor Tudor (Juventus) 6.25 (6)

11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.17 (6)

12. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.17 (6)

13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (6)

14. Carlos Cuesta (Parma) 6.08 (6)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 5.92 (6)

16. Alberto Gilardino (Pisa) 5.83 (6)

17. Maurizio Sarri (Lazio) 5.83 (6)

18. Patrick Vieira (Genoa) 5.75 (6)

19. Marco Baroni (Torino) 5.50 (6)

20. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.33 (6)

SERIE A, 6ª GIORNATA



Hellas Verona - Sassuolo 0-1

71' Pinamonti

Lazio - Torino 3-3

16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)

Parma - Lecce 0-1

38' Sottil

Inter - Cremonese 4-1

6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Atalanta - Como 1-1

6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)

Udinese - Cagliari 1-1

25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)

Bologna - Pisa 4-0

24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard

Fiorentina - Roma 1-2

14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)

Napoli - Genoa 2-1

34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)

Juventus - Milan 0-0



CLASSIFICA

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Hellas Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2

MARCATORI

4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)

3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A, 7ª GIORNATA



Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)

Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)

Torino - Napoli (18 ottobre, 18)

Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)

Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)

Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)

Genoa - Parma (19 ottobre, 15)

Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)

Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)

Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)