I fratelli Esposito diventano presidenti: rilevato il 100% della Voluntas Brescia

Dal campo alla scrivania, ma con la stessa passione. I fratelli Salvatore, Sebastiano e Pio Esposito hanno ufficialmente rilevato il 100% della Voluntas Brescia, il club dove tutto è cominciato, in Lombardia, dopo il trasferimento della famiglia dalla Campania.“Essere oggi proprietari di questa società è un sogno che si realizza - ha spiegato Salvatore Esposito in conferenza stampa -. È un gesto di riconoscenza verso Roberto Clerici, la prima persona che ha creduto in noi. La nostra famiglia sarà in prima linea per sostenere il progetto, come gli avevamo promesso”.

Clerici, storico talent scout, è infatti colui che per primo aveva notato i tre fratelli, avviandoli verso il percorso professionistico. “Eravamo già soci al 50% - ha aggiunto Sebastiano, attaccante del Cagliari - ma abbiamo deciso di completare l’acquisizione per riconoscenza. Cercheremo di trasmettere ai ragazzi i valori che lui ci ha insegnato”.

Il padre, Agostino Esposito, continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico della scuola calcio, che oggi conta oltre 250 iscritti. All’appuntamento mancava Francesco Pio, convocato da Gattuso in Nazionale: “Sta vivendo un momento speciale - ha concluso Salvatore - ma partecipa a ogni scelta. Questo progetto è anche suo”.