Lobotka via dal Napoli? Aveva un prezzo fissato in estate, ma nessuno ci è arrivato

Lobotka via dal Napoli? Aveva un prezzo fissato in estate, ma nessuno ci è arrivato
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 17:40Serie A
Andrea Losapio

Arlecchino si confessò burlando, perché l'agente di Stanislav Lobotka ha detto la verità. Cioè che fra due settimane compirà 31 anni e gli allenamenti di Antonio Conte sono davvero duri. Detto che bisognerà capire se il tecnico rimarrà anche dopo questa stagione. “Sto bene, ma sto nvecchiando - le parole del giocatore - Con Conte è durissima e ogni allenamento è come una partita, non mi voglio lamentare ma non potrò farlo per sempre. Il mio agente ha detto che forse nel 2026 potrebbe arrivare il momento giusto per lasciare. Penso abbia ragione, anche se non faccio previsioni”.

La verità è che le big d'Europa lo hanno seguito anche in quest'estate, ma nessuno arrivava alla richiesta del Napoli. 40 milioni di euro, con possibilità di sconto intorno ai 35. Il problema semmai era che aveva più di 30 anni e le grandi cercano di svecchiare, puntando su giovani e ritmi differenti rispetti a quelli di Lobotka. Piaceva al Barcellona, al Manchester United, alla fine è rimasto a Napoli. Può essere un segnale, sia per lui che per gli azzurri. Guadagna più di 4 milioni a stagione e non è impensabile che anche De Laurentiis decida per un profilo più giovane.

Le parole dell'agente. "Ho scherzato dicendo che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta, come tutti hanno capito, visto che sono un agente e per me ogni trasferimento è un 'affare'. Tutta questa storia che è nata è per me incredibile. Forse può succedere solo in Italia, perché chiunque abbia ascoltato il podcast in lingua originale sa perfettamente che era solo una battuta. E tutti sanno anche che il rapporto tra Antonio Conte e Stanislav Lobotka è come quello tra padre e figlio, e non cambierà mai".

