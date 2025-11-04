Golden Boy, con Esposito l'Inter torna a vincere un premio 15 anni dopo. Chi fu l'ultimo

Con la vittoria del premio "Golden Boy" da parte di Desiré Doué, la Francia si è avvicinata alla Spagna nel computo delle vittorie complessive. E il Paris Saint-Germain sale a quota 2 vittorie (il primo fu Kylian Mbappé). Barcellona che mantiene il primato in questa speciale classifica, con 4 giocatori.

2003. Rafael van der Vaart (Olanda, Ajax)

2004. Wayne Rooney (Inghilterra, Everton / Manchester United)

2005. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2006. Cesc Fàbregas (Spagna, Arsenal)

2007. Sergio Agüero (Argentina, Atlético Madrid)

2008. Anderson (Brasile, Manchester United)

2009. Alexandre Pato (Brasile, Milan)

2010. Mario Balotelli (Italia, Inter / Manchester City)

2011. Mario Götze (Germania, Borussia Dortmund)

2012. Isco (Spagna, Málaga)

2013. Paul Pogba (Francia, Juventus)

2014. Raheem Sterling (Inghilterra, Liverpool)

2015. Anthony Martial (Francia, Monaco / Manchester United)

2016. Renato Sanches (Portogallo, Benfica / Bayern Monaco)

2017. Kylian Mbappé (Francia, Monaco / Paris Saint-Germain)

2018. Matthijs de Ligt (Olanda, Ajax)

2019. João Félix (Portogallo, Benfica / Atlético Madrid)

2020. Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund)

2021. Pedri (Spagna, Barcellona)

2022. Gavi (Spagna, Barcellona)

2023. Jude Bellingham (Inghilterra, Borussia Dortmund / Real Madrid)

2024. Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

2025. Desiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Per quel che riguarda il Best Italian Golden Boy, Pio Esposito succede a Michael Kayode e diventa il primo giocatore dell'Inter a vincere questo riconoscimento. A livello assoluto non è però il primo interista, considerando Mario Balotelli che ha vinto il "Golden Boy" assoluto nel 2010. Avendo giocato fino a giugno nello Spezia, vengono conteggiati anche gli aquilotti che avevano già visto vincere Roberto Piccoli. Il Milan resta la squadra più premiata con tre giocatori.

2018. Patrick Cutrone (Milan)

2019. Gianluigi Donnarumma (Milan)

2020. Sandro Tonali (Brescia / Milan)

2021. Roberto Piccoli (Spezia / Atalanta)

2022. Fabio Miretti (Juventus)

2023. Giorgio Scalvini (Atalanta)

2024. Michael Kayode (Fiorentina)

2025. Francesco Pio Esposito (Spezia / Inter)