Genoa-Fiorentina, Rocchi: "Per me punibilità zero, il gol di Colombo è regolare"
All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi dell'ultima giornata di campionato. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, ha analizzato il gol di Colombo in Genoa-Fiorentina e il tocco di mano ad inizio azione: "In questo caso se lui col tocco di mano tira immediatamente dobbiamo annullarlo, ma non è questo il caso. La punibilità è quello che bisogna andare a valutare e bastava meno tempo, è zero: gol assolutamente regolare, la clip è lavorata molto bene ma forse si poteva essere più veloci".
Sul rigore causato dal tocco di mano di Ranieri ha aggiunto: "Il rigore è corretto, non essendoci auto-giocata è punibile".
