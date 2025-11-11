Giudice Sportivo, nessuno squalificato dopo l'11° turno: multe a Torino, Lecce e Bologna
TUTTO mercato WEB
Nessun giocatore squalificato dopo la undicesima giornata del campionato di Serie A: solo ammonizioni che non hanno portato però a sospensioni di giocatori o allenatori prima della sosata. Multe di 10mila euro al Torino "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Multa di 5mila euro anche al Lecce e di 2mila al Bologna.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile