Golazo di Conceicao all'Olimpico, il suo ex tecnico al Porto: "Solo i top player fanno cose così"

Israel Dionisio, ex allenatore di Francisco Conceicao nel settore giovanile del Porto, è intervenuto a TuttoJuve per analizzare le recenti prestazioni di Chico in maglia bianconera. Questo il suo commento, a partire dal golazo segnato alla Roma nel 3-3 di ieri sera all'Olimpico (27° turno di Serie A): "Francisco si è sempre fatto trovar pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa, si è sempre distinto chiaramente per le sue qualità uniche. Solo i top player possono segnare un gol del genere, un'esecuzione di un livello di difficoltà elevato che solo giocatori di talento come lui possono realizzare".

Alla domanda se Conceicao possa diventare l'uomo in più della Juve in questo finale di stagione, Israel Dionisio risponde così: "Certo, può essere decisivo per questo finale di stagione. Si sta guadagnando il suo posto con merito ed è chiaramente una risorsa per la Juve".

Perché nessun allenatore rinuncia a lui? "È molto facile rispondere a questa domanda: chi è l'allenatore che non vorrebbe un giocatore con le sue caratteristiche in squadra? Un giocatore forte nell'uno contro uno con un grande spirito, un giocatore che fa chiaramente la differenza nell'ultimo terzo di campo", ha concluso il medesimo ex allenatore dell'esterno offensivo della Vecchia Signora.