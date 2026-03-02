Ecco Boga: "Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol con la maglia della Juve"
Attraverso il proprio profilo su Instagram, Jeremie Boga ha commentato la gara di ieri sera, che ha portato l’ex Sassuolo a segnare il suo primo gol con la maglia della Juventus: “Non molliamo”, ha esordito l’esterno offensivo francese, prelevato nel mercato di gennaio e il cui riscatto low cost è considerato una sostanziale formalità.
“Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol con la maglia della Juve”, ha aggiunto Boga nella didascalia dell’immagine, che lo ritrae al momento di scoccare il tiro del momentaneo 3-2, in una gara poi terminata sul 3-3 grazie alla rete all’ultimo minuto di Federico Gatti.
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
