Carnevali: "I 12 milioni di euro della Fiorentina per Thorstvedt non meritavano risposta"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Gr1 Parlamento, ha toccato vari temi riguardanti il recente passato, il presente e il futuro della società emiliana in maglia neroverde.

Tra questi anche alcuni retroscena riguardanti le precedenti sessioni di calciomercato del Sassuolo. Come per esempio l'assalto tentato a gennaio, e andato a vuoto, da parte della Fiorentina sul centrocampista Kristian Thorstvedt, autore tra l'altro del gran gol del raddoppio nella vittoria contro l'Atalanta.

Tornando a quanto avvenuto nel calciomercato di gennaio attorno a Thorstvedt, e rispondendo a proposito di una presunta offerta da 12 milioni di euro della Fiorentina, ha così dichiarato Carnevali: "Non ho mai ricevuto un'offerta dalla Fiorentina, ne abbiamo parlato con il procuratore, forse non gli ho neanche dato valore perché quella proposta non meritava risposta".

Non è la prima volta che Carnevali riserva una 'frecciata a distanza' alla Fiorentina in merito ad offerte ritenute non congrue al valore del calciatore trattato. Un protagonista simile, negli scorsi anni, è stato Berardi.

La prestazione di Thorstvedt di ieri in Sassuolo-Atalanta 2-1 è stata giudicata da 7 nelle pagelle di TMW della partita. Con la seguente motivazione: "Flirta con il gol nel primo tempo, poi non perdona nel secondo a corredo di una partita di grande maturità. Disegna un mancino imprendibile per Carnesecchi, gol da copertina".