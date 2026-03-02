Niente ritorno all'Inter per Valentin Carboni: seguirà la fase di riabilitazione in Argentina

Non c'è pace per Valentin Carboni, che dovrà sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico per l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'argentino sarà costretto a fermarsi per circa 8 mesi: per lui è il secondo stop di questo tipo, il che rende il recupero un po' più complicato. Il classe 2005 era reduce da una prima parte di stagione non positiva al Genoa ed era tornato in patria per rilanciarsi con il Racing Avellaneda.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, l'attaccante, che è in prestito dall'Inter, proseguirà in Sudamerica la fase di recupero, seguito dai medici dell'Academia. Nessun ritorno in Italia e a Milano nello specifico: a deciderlo è stato il calciatore stesso. In estate tornerà a tutti gli effetti a essere un giocatore nerazzurro, dopodiché, presumibilmente a gennaio, la società farà le opportune valutazioni sul suo futuro.