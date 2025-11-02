I pensieri di Allegri post Milan-Roma sono per Galeone: "Per me è una giornata triste"

Prima della partita tra il Milan e la Roma, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, allenatore scomparso nelle scorse ore e legato a doppio filo a entrambi i tecnici impegnati questa sera, visto che sia Gian Piero Gasperini che Massimiliano Allegri sono stati suoi calciatori ai tempi del Pescara. Grande commozione da parte di entrambi nel momento di ricordare il loro defunto mentore.

Nella analisi del post gara, unitamente alla felicità per la vittoria del suo Milan (1-0), lo stesso Massimiliano Allegri ha voluto ricordare Galeone in questo modo: "Per me è una giornata triste, al mister ero legato sia professionalmente che umanamente. Nel 91 sono arrivato a Pescara, dopo mezzora di allenamento ho capito che era diverso. Mi ha detto che se volevo fare il giocatore dovevo giocare la mezzala. Anche se è passato per un grande offensivo, i principi difensivi li ho imparati tutti da lui", le parole del tecnico ai microfoni di Dazn.