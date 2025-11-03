Lazio, un solo recupero e pochi cambi: le ultime anti-Cagliari

Un solo rientro dall'infermeria e pochissime rotazioni per Maurizio Sarri in vista della sfida che chiuderà la decima giornata della Serie A. All'Olimpico la Lazio ospita il Cagliari e deve trovare i tre punti per tenere il passo delle grandi e rimanere in scia del treno per l'Europa. Una vittoria porterebbe i biancocelesti all'ottavo posto a -2 dal Como e -3 dalla zona europea dopo un inizio di stagione in cui "non ce n'è andata bene una" come detto da Sarri a Pisa. L'unico recupero per il tecnico toscano è Elseid Hysaj, tenuto a riposo giovedì per una tendinopatia al ginocchio. Il terzino albanese sarà in panchina, mentre la speranza è quella di recuperare Nuno Tavares almeno tra i convocati domenica contro l'Inter. Per gli altri infortunati se ne riparlerà dopo la sosta, con l'incognita Rovella le cui condizioni sono ancora da valutare.

Lazio, le scelte anti-Cagliari

Ci sarà un solo cambio rispetto alla formazione vista contro il Pisa e tornerà l'undici che ha battuto 1-0 la Juventus domenica scorsa all'Olimpico. Davanti a Provedel tornerà Lazzari sulla corsia di destra al posto di Pellegrini, ancora non al 100% dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto ai box quasi un mese. La titolarità dell'ex Spal riporta dunque Marusic sulla corsia di sinistra, con la coppia centrale confermata composta da Gila e Romagnoli con cui la Lazio tenuto la porta inviolata in quattro partite su sette. A centrocampo toccherà ancora a Toma Basic, con Vecino pronto a subentrare a gara in corso, nel terzetto completato da Cataldi e Guendouzi. Il francese è chiamato a un salto di qualità dopo un inizio di stagione non straordinario, così come Zaccagni che va a caccia della terza rete stagionale dopo quelle realizzate con Verona e Genoa. Il capitano comporrà il tridente con Isaksen e Dia, quest'ultimo a secco proprio dalla sfida contro l'Hellas di agosto all'Olimpico.