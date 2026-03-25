Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

I piedi di Dumfries, le richieste di Kolarov alle punte: Fiorentina-Inter vista da bordocampo

I piedi di Dumfries, le richieste di Kolarov alle punte: Fiorentina-Inter vista da bordocampoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Ivan Cardia
Oggi alle 19:06Serie A
Ivan Cardia

Il consueto appuntamento con BordoCam, format di Dazn, ha svelato alcuni retroscena di Fiorentina-Inter, big match dell’ultima giornata di campionato. La gara si sblocca sin da subito con la rete di Francesco Pio Esposito, che nasce da una rimessa laterale di Denzel Dumfries. Per il tecnico viola Paolo Vanoli c’è da discutere: “È dentro”, dice in riferimento ai piedi dell’olandese. È vero, svelano le telecamere del broadcaster del campionato, ma non del tutto: è questo il requisito richiesto dal regolamento per ripetere la rimessa.

A far discutere, il tocco di mani di Pongracic: per Colombo non è calcio di rigore, il VAR convalida e anche l’AIA approverà nei giorni successivi alla partita. In campo, però, Barella protesta: “È mani, Colombo”, dice all’arbitro. Proteste anche in panchina, per Aleksandar Kolarov (vice di Chivu, squalificato), che chiede lumi al quarto uomo senza però alzare i toni.

La tensione aumenta invece con la ripresa e l’avvicinarsi dei minuti finali: sin da inizio secondo tempo Kolarov, su indicazione di Chivu (mediata da Palombo e Cecchi), richiama gli attaccanti a un maggior lavoro in fase di non possesso. Non basta perché la Fiorentina, complice una leggerezza di Barella, trova il pareggio, per la frustrazione di Kolarov, che scalcia una bottiglietta d’acqua: nel recupero la grande occasione di Pio Esposito, negata da De Gea.

Articoli correlati
Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"... Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"
Kean o Pio con Retegui? Gattuso: "Penso a domani, non al 31. Scamacca non è voluto... Kean o Pio con Retegui? Gattuso: "Penso a domani, non al 31. Scamacca non è voluto andare via"
Kenan Yildiz l'asso dei dribbling: solo un italiano nella Top 10 e gioca nel Cagliari... Kenan Yildiz l'asso dei dribbling: solo un italiano nella Top 10 e gioca nel Cagliari
Altre notizie Serie A
Del Piero carica l'Italia: "In campo senza paura, possiamo farcela" Del Piero carica l'Italia: "In campo senza paura, possiamo farcela"
Garcia, preparatore atletico dell'Udinese: "Vogliamo entrare nella testa dei giocatori"... Garcia, preparatore atletico dell'Udinese: "Vogliamo entrare nella testa dei giocatori"
Iezzo: "Inter la più forte, il momento negativo non durerà molto. Napoli in lotta... Iezzo: "Inter la più forte, il momento negativo non durerà molto. Napoli in lotta senza infortuni"
Italia, ora non puoi sbagliare. Roma, tra dieci giorni l'Inter TMW NewsItalia, ora non puoi sbagliare. Roma, tra dieci giorni l'Inter
Convocati in Nazionale, ecco tutti i giocatori di Serie A che lasciano i loro club... Focus TMWConvocati in Nazionale, ecco tutti i giocatori di Serie A che lasciano i loro club
Inter, Lautaro lavora in palestra. Cresce l'ottimismo verso il rientro in gruppo TMWInter, Lautaro lavora in palestra. Cresce l'ottimismo verso il rientro in gruppo
Irlanda del Nord a Bergamo per l'impresa contro l'Italia: tra poco parla il CT O'Neill... Live TMWIrlanda del Nord a Bergamo per l'impresa contro l'Italia: tra poco parla il CT O'Neill
Verso Euro 2032: la UEFA a Cagliari per monitorare i tempi di realizzazione dello... Verso Euro 2032: la UEFA a Cagliari per monitorare i tempi di realizzazione dello stadio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Immagine top news n.1 Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"
Immagine top news n.2 Gattuso: "Da sette mesi la gente mi chiede di portare l'Italia ai Mondiali. Penso positivo"
Immagine top news n.3 Italia, Retegui: "Pressione? Non so se è la parola giusta, ho tanta voglia. C'è solo la vittoria"
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Quella di domani sarà la partita più importante della mia carriera"
Immagine top news n.5 Vlahovic-Juventus, il rinnovo dovrebbe arrivare. Anche per mancanza di alternative
Immagine top news n.6 L'Italia lascia Coverciano, oggi parla Retegui col CT. I dubbi e le ultime sugli azzurri
Immagine top news n.7 Napoli, il bel gesto di Lukaku per il rush finale: Conte lo accantona? Big Rom lavora di più
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Italia, ok ansia ma va incanalata. Giusto puntare sul gruppo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Del Piero carica l'Italia: "In campo senza paura, possiamo farcela"
Immagine news Serie A n.2 Garcia, preparatore atletico dell'Udinese: "Vogliamo entrare nella testa dei giocatori"
Immagine news Serie A n.3 Iezzo: "Inter la più forte, il momento negativo non durerà molto. Napoli in lotta senza infortuni"
Immagine news Serie A n.4 Italia, ora non puoi sbagliare. Roma, tra dieci giorni l'Inter
Immagine news Serie A n.5 Convocati in Nazionale, ecco tutti i giocatori di Serie A che lasciano i loro club
Immagine news Serie A n.6 Inter, Lautaro lavora in palestra. Cresce l'ottimismo verso il rientro in gruppo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari torna ad allenarsi: oltre ai nazionali, son da valutare le condizioni di De Pieri
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Bisoli sicuro: "Come portare la nave in porto? Non lo so, ma farò di tutto per riuscirci"
Immagine news Serie B n.3 Tegola tra i pali per la Virtus Entella: di ferma Colombi per una lesione muscolare. La nota
Immagine news Serie B n.4 Spezia, lunga chiacchierata D'Angelo-Stillitano. Il presidente "È carico per queste sei battaglie"
Immagine news Serie B n.5 Bari, De Pieri lascia il ritiro dell'Under 20: affaticamento muscolare per il fantasista
Immagine news Serie B n.6 Cesena, ecco l'addio con il direttore dell'area tecnica Fusco: c'è la risoluzione contrattuale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La sfortuna non molla l'Union Brescia: si ferma anche Spagnoli per una lesione alla coscia
Immagine news Serie C n.2 Il TAR dell'Umbria stoppa lo stadio-clinica a Terni, Bandecchi: "Decisione perugiocentrica"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, il Menti si veste a festa per la sfida contro l'Union Brescia: sarà sold out
Immagine news Serie C n.4 Perugia, tegola Manzari sulle corsie laterali: è stato operato al ginocchio. I tempi di recupero
Immagine news Serie C n.5 Ternana, il TAR stoppa la clinica al Liberati: a rischio il piano economico
Immagine news Serie C n.6 Ternana, si cerca il nuovo direttore sportivo: Botturi in pole, Ferrarese nel mirino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Immagine news Calcio femminile n.2 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.4 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!