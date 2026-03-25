I piedi di Dumfries, le richieste di Kolarov alle punte: Fiorentina-Inter vista da bordocampo

Il consueto appuntamento con BordoCam, format di Dazn, ha svelato alcuni retroscena di Fiorentina-Inter, big match dell’ultima giornata di campionato. La gara si sblocca sin da subito con la rete di Francesco Pio Esposito, che nasce da una rimessa laterale di Denzel Dumfries. Per il tecnico viola Paolo Vanoli c’è da discutere: “È dentro”, dice in riferimento ai piedi dell’olandese. È vero, svelano le telecamere del broadcaster del campionato, ma non del tutto: è questo il requisito richiesto dal regolamento per ripetere la rimessa.

A far discutere, il tocco di mani di Pongracic: per Colombo non è calcio di rigore, il VAR convalida e anche l’AIA approverà nei giorni successivi alla partita. In campo, però, Barella protesta: “È mani, Colombo”, dice all’arbitro. Proteste anche in panchina, per Aleksandar Kolarov (vice di Chivu, squalificato), che chiede lumi al quarto uomo senza però alzare i toni.

La tensione aumenta invece con la ripresa e l’avvicinarsi dei minuti finali: sin da inizio secondo tempo Kolarov, su indicazione di Chivu (mediata da Palombo e Cecchi), richiama gli attaccanti a un maggior lavoro in fase di non possesso. Non basta perché la Fiorentina, complice una leggerezza di Barella, trova il pareggio, per la frustrazione di Kolarov, che scalcia una bottiglietta d’acqua: nel recupero la grande occasione di Pio Esposito, negata da De Gea.